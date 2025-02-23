Если вы чувствуете послеобеденные спады энергии, это не значит, что сразу же нужно пить кофе – особенно, если вы планируете хорошо выспаться вечером. Но вы все еще можете взбодрить себя после обеда, выбрав здоровые энергетические напитки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вода

Иногда все, что вам нужно для того, чтобы взбодриться – это большой стакан воды. Даже небольшое обезвоживание может привести к умственной усталости. Но если вы не в настроении для обычной воды, вы можете выпить газированную, выжать фруктовый сок или даже выпить кокосовой воды.

Шоколадное молоко

Вы можете быть удивлены, ведь шоколадное молоко звучит как лакомство, которые не считаются полезными – и на самом деле оно может быстро повысить ваш уровень энергии. Само по себе молоко увлажняет, а это значит, что вы избавитесь от усталости, вызванной обезвоживанием. Кроме того, в нем есть немного кофеина и сахара, которые помогают повысить уровень энергии. А вот какао содержит флавоноиды, соединения с антиоксидантами и противовоспалительными свойствами.



Шоколадное молоко может повысить уровень энергии / Фото Pexels

Зеленый чай

Если вам все же нужно немного кофеина, чтобы пережить остаток дня, вы можете выпить чашечку зеленого чая. Он содержит кофеин и L-теанин – аминокислоту, что способствует расслаблению без сонливости. Так вы повысите свою концентрацию внимания и все еще сможете легко заснуть вечером.

Матча

Если у вас тяжелый день и все еще хотите кофеина, матча станет отличным вариантом. В нем также содержатся и полезные антиоксиданты, что принесут немало пользы вашему организму.

Смузи

Смузи – это здоровый способ повысить уровень вашей энергии, и вы можете полностью контролировать рецепт, выбрав вкусные и здоровые ингредиенты. Попробуйте совместить йогурт и фрукты, чтобы получить простые углеводы, что помогут стать более энергичными и сконцентрированным.