Розпушувач для тіста - це той інгредієнт, який ви можете випадково пропустити, коли робите покупки в магазині. На щастя, його, на відміну від борошна та яєць, досить просто замінити.

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Чим замінити розпушувач для тіста

Для того, щоб спробувати замінити розпушувач для тіста, варто спершу розібратися, що входить у його склад, і тоді ви можете з подивом виявити, що більшість із цих інгредієнтів ви можете спокійно знайти у себе вдома.

Зокрема, у розпушувач входять:

харчова сода;

лимонна кислота;

крохмаль чи трохи борошна.

Тож в принципі виготовити його самостійно вдома досить просто, якщо ви забули його придбати перед приготуванням улюбленої випічки. Використовують його для того, щоб під час випікання тісто стало м'яким та пухким. Саме розпушувач допомагає йому краще підніматися та запобігає тому, щоб тісто стало забитим.

Пухкість з'являється через реакцію кислоти та соди у правильних пропорціях. І для того, щоб замінити розпушувач, вам потрібно просто повторити цю реакцію.

Один із варіантів – створити аналог розпушувача. Це підійде для бісквітного, здобного чи пісочного тіста, і зробити його надзвичайно просто. Для цього вам потрібно просто змішати 5 столових ложок соди, 3 ложки лимонної кислоти та 12 столових ложок борошна або крохмалю. У такій пропорції суміш буде діяти так само, як і розпушувач. Якщо у рецепті сказано, що потрібно взяти одну чайну ложку – беріть саме таку кількість домашнього розпушувача.

Також замість розпушувача ви можете використати звичайну соду. Особливо добре цей варіант спрацює, якщо у складі тіста є кислі продукти. Якщо ж їх немає, існує ризик, що смак соди буде відчуватися у вашій випічці.

Класичний варіант багатьох господинь – це сода з оцтом. Ця суміш ідеально підійде для розпушення вашого тіста. Найкраще вона підійде для солодкої випічки. І якщо за рецептом вам потрібно додати 1 чайну ложку розпушувача, вам потрібно взяти 0,5 ложки соди та загасити її чвертю ложки оцту.

Та це ще не всі варіанти, які ви можете використати. Для заміни розпушувача може згодитися і алкоголь, і навіть звичайна газована вода.

Якщо ви хочете використати алкоголь, пропорції прості – 1 столова ложка на кілограм тіста. Найкраще використовувати для цієї мети коньяк або ж ром. Вони не тільки розпушать тісто, а й нададуть вашій випічці приємного післясмаку та аромату.

І на крайній випадок ви можете використати газовану воду – вона не вплине на смак випічки, і до того ж цей спосіб підходить для абсолютно усіх видів тіста.