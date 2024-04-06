Ніколи не підживлюйте ними цибулю навесні: 5 засобів, які нашкодять

Цибуля – це той коренеплід, який навесні садять одним із перших. І зазвичай він добре росте навіть без дуже ретельного догляду. Втім, неправильні добрива можуть суттєво йому зашкодити.

Щойно навесні розпочинається тепло, городники вже починають сіяти цибулю. Це зовсім не дивно, адже рослина не надто вибаглива у догляді і росте за майже будь-яких умов. Для того ж, щоб вона швидше росла, цибулю можна підживлювати – ось тільки для цього підходять далеко не всі засоби.

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Чим не можна підживлювати цибулю

Зазвичай цибуля, як і багато інших рослин, полюбляє органічні добрива, в тому числі і перегній та звичайний гній. Ось тільки навесні ці добрива коренеплоду зовсім не потрібні. Органіка може зробити ґрунт родючим, якщо вона внесена саме завчасно, восени – тільки так вона зможе розкластися, особливо на грядці цибулі. В іншому ж випадку вона просто стане дрібною і буде дуже погано зберігатися.

Не варто для підживлення використовувати і популярний кропив'яний настій. Річ у тому, що стимулятори росту, які містяться у кропиві, можуть призвести до того, що на вашій рослині з'являться стрілки. Цей процес дуже небажаний, адже квітконоси забирають багато поживних речовин, що потрібні кореневищу цибулі.



Цибулю можна підживлювати не всім / Фото Pexels

До підживлення азотом потрібно також підходити із обережністю, адже якщо ви переборщите з ним, цибуля стане м'якою, і у неї також погіршиться смак. В жодному разі не можна також удобрювати землю нашатирем, адже це точно не приведе до покращення росту. Натомість корені рослини будуть обпаленими, і цибуля не зможе рости далі.

Дріжджі, звісно ж, можуть бути добривом. Ось тільки приготуйтеся до того, що ці мікроорганізми можуть збіднити ґрунт біля цибулі, а не збагатити його.