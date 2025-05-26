Помідори достигнуть швидше, ніж у всіх сусідів: обприскайте їх одним засобом

Помідори – це досить популярна культура на українських городах. Та підживлення томатів іноді може викликати проблеми навіть у досвідчених городників. Втім, один простий трюк дозволить рослинам дати багатий урожай незалежно від розмірів вашої грядки.

Сезон помідорів вже досить скоро буде у розпалі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste. І для того, аби забезпечити найкращий ріст ваших рослин як на городі, так і у горщиках на підвіконні, ви можете використати один дуже простий трюк.

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Що робити, щоб помідори росли швидше?

Чимало городників прагнуть якомога швидше насолодитися плодами помідорів. І для цього можна не тільки висадити ранні сорти, але й постаратися, аби томати достигли трохи швидше. І для цього існує кілька ефективних способів, які ви можете або використовувати поодинці, або ж комбінувати між собою.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна прискорити цвітіння півоній.

Перше, що потрібно пам'ятати – це те, що протягом всього сезону потрібно обрізати листя та пасинки – тобто проводити пасинкування. Постійна вегетація помідорів відтягує плодоношення, і самі томати через це можуть вирости дрібними, нечисленними.



Дозрівання помідорів можна прискорити / Фото Pexels

Тож видалення бічних пазушних пагонів на томатах, а також непотрібного листя дозволить перерозподілити живлення з вегетативного росту на дозрівання помідорів. Окрім того, так ви можете збільшити провітрюваність куща, а значить, уникнути захворювання фітофторою та грибковими хворобами.

До речі, не всі городники про це знають, та для дозрівання плодів потрібне не азотне, а калійне підживлення. Тож з початку цвітіння від азотних добрив потрібно відмовитися повністю. Натомість найкраще буде використати підживлення з йоду.

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Для цього на відро води потрібно додати 30 крапель аптечного йоду та ретельно перемішати. Розчин, який ви отримали, використовуйте для обприскування кущів із зеленими плодами. Йод не тільки прискорить дозрівання, але й допоможе запобігти появі фітофтори.