Виноград буде як з картинки: чим обробити його від хвороб у травні

Весною всі активно підживлюють рослини та кущі від ймовірних хвороб. Вже у травні можна захищати виноград від шкідників, щоб вже наприкінці літа виноградні лози потішили вас хорошим урожаєм.

Навесні прокидається дуже багато шкідників, які можуть легко нашкодити всім рослинам, тому потрібно ретельно обробити все, щоб захистити від знищення ягід, пише 24 Канал.

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Чим обробити виноград від шкідників

Садівники радять активно обробляти виноград й обприскувати всілякими розчинами. Особливо це стосується випадку, коли виноградник ще досить молодий. Якщо своєчасно обробити виноград від шкідників, то кущі будуть добре плодоносити й дадуть гарний результат.

Навіть, якщо на листі немає видимих ознак хвороби чи шкідників, його все одно потрібно обробити. І сам травень є ідеальною порою для обробки, тому варто швидко починати діяти.



Названо найкращу обробку винограду / Фото Pexels

Виноград обробляють в суху та сонячну погоду вже перед самим цвітінням. Спочатку обробляється виноград проти грибкових захворювань. Найпопулярнішим є 1% розчин залізного купоросу. Втім, обробити виноград можна натуральними засобами – відваром з часнику, цибулі та кропиви.

До речі, раніше ми розповідали про те, чим можна підживити смородину, аби отримати кращий урожай.

Найбільше атакують виноград попелиця та павутинний кліщ. Щоб їх позбутися, варто скористатися калоїдною сіркою, перетрином, фозалоном чи настоєм картопляного бадилля. На 10 літрів потрібно 2 кілограми бадилля й дати цьому настоятися кілька годин.

Також можна подрібнити шматок мила, розвести в 10 літрах води й цим мильним розчином обприскати виноград.