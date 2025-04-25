Покладіть в лунку під час посадки: ідеальне підживлення для картоплі

Кінець квітня та травень – це час, коли городники вже починають активно садити картоплю. Та для того, аби вона росла, як слід, потрібно її також підживити.

Картопля – це рослина, що має досить слабкорозвинену кореневу систему, проте легко формує зелень. Тож картоплю потрібно забезпечити великою кількістю поживних речовин, повідомляє 24 Канал. Тільки так вона дасть вам багатий урожай.

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Чим підживити картоплю під час посадки?

Городники переконані, що працюватимуть у цьому випадку і мінеральні, і органічні добрива. Органічні підживлення можуть покращити якість ґрунту та коріння картоплі краще вбиратиме речовини, що зазвичай погано засвоює. А ось мінеральні добрива допоможуть підвищити врожайність.

Органічні добрива радять заливати в лунку, а мінеральні – засипати. Останні потрібно застосовувати з чітким дотриманням інструкції. Головне – не переборщити з кількістю, адже це може стати для картоплі навіть більш згубним, ніж недостатня кількість добрив.

Досвідчені дачники радять не змішувати різні типи добрив, адже тоді можна отримати несподівану реакцію.



Картоплю потрібно підживлювати під час посадки / Фото Pexels

Гній

Компост та перепрілий гній – це добрива, що багаті на азот, калій та кальцій. Такі добрива можна приготувати самостійно з рослинних залишків, або ж купити готове підживлення в магазині. Для того, аби збільшити корисні властивості гною, варто додати в нього трохи торфу.

Курячий послід також може бути корисним для картоплі. А ось після того, як на картоплі з'явиться молоде бадилля, можна обробити бульбу розчином коров'яку.

Дріжджове підживлення

Ще один варіант, що підходить для підживлення картоплі ідеально – це звичайні харчові дріжджі. Вносити розчин потрібно двічі – до цвітіння та на пізньому етапі росту, приблизно за місяць до викопування.

Попіл

Можна вносити попіл під час посадки картоплі, аби забезпечити не тільки кращий ріст картоплі, але й захистити її від шкідників. Це універсальне добриво для практично усіх овочів можна зробити також і у вигляді розчину – для цього можна змішати склянку попелу та 10 літрів теплої води. Розчин потрібно настоювати протягом дня, а тоді поливати картоплю – по літру на кущ.

Втім, далеко не всі рослини полюбляють таке підживлення. Раніше ми вже розповідали, які рослини не можна підживлювати попелом, аби не нашкодити їм.

Мінеральні добрива

З мінеральних добрив найкраще буде використати аммофоску, азофоску та нітроамофоску. Аби картопля отримала потрібну кількість фосфору, у кожну лунку додають не більше, ніж 10 грамів добрива. Також окремо вносять калій та азот.