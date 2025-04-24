Будуть рости на очах: чим треба підживити вазони

Кімнатні рослини є кожній оселі, тому для того, щоб вони гарно росли, потрібно їх вчасно підживити. Фахівці знають кілька найкращих добрив, які люблять рослини.

Серед найкращих домашніх підгодівель є цукор, кавова гуща, дріжджі, цибулиння, бананові шкірки та яєчна шкаралупа, пише 24 Канал з посиланням на Prosto Way.

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Цими простими добривами можна періодично підживлювати всі рослини, які є у вас вдома, а за бажанням, можна удобрити навіть квіти в саду.

Цукор

Для створення добрива знадобиться столова ложка цукру на половину літра води. В іншому випадку цукор можна насипати одразу в горщик під рослину, а тоді полити водою.

Кавова гуща

Якщо після ранкової кави залишилася гуща, то її можна насипати на поверхню ґрунту й обережно перемішати із землею в горщику.



Вазони можна легко підживити / Фото Pexels

Дріжджі

В одному літрі води розведіть 10 грамів дріжджів та додайте столову ложку цукру.

Цибулиння

Жменю цибулиння залийте літром окропу й дайте настоятися кілька годин, а тоді холодним розчином можна підживлювати рослини.

До слова! Підживлення потрібне не лише для кімнатних рослин. Раніше ми вже розповідали, чим підживити заміокулькас, аби він випускав більше листя.

Бананові шкірки

Поріжте дрібно бананові шкірки й залийте літром окропу й дайте настоятися 2 години. Фахівці радять таке підживлення здійснювати двічі на місяць.

Яєчна шкаралупа

Для настоянки на основі яєчної шкаралупи потрібен літр води та залишки від трьох яєць. Все треба залишити в темному й теплому місці на 5 днів. Готовою настоянкою поливайте кожен вазон. Потрібно буде всього 200 міліграмів засобу. Щоб не пошкодити коріння рослин варто цю процедуру робити ввечері.