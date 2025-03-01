Підживіть цим малину в березні: урожай збільшиться вдвічі

Якщо ви вирощуєте на ділянці малину, тоді вже точно знаєте, що ця ягода досить вибаглива та потребує правильного догляду. Та всього одне вчасно внесене підживлення може суттєво покращити урожай.

Підживлення малини – це важлива частина березневого догляду за нею, повідомляє 24 Канал. Та підбирати добрива потрібно з розумом, інакше кущ отримає більше шкоди, аніж користі.

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Чим підживити малину в березні?

Досвідчені садівники переконують, що затягувати з внесенням добрив під малинові кущі не варто. Перші підживлення цілком можна проводити вже в березні – і тоді врожай ягід точно вас порадує.

Азотні добрива . Тільки-но зійде сніг, потрібно вносити азотні добрива – ще до того, як бруньки на кущах почнуть набухати. Річ у тому, що саме азот потрібний рослині для активного нарощування зеленої маси, а це дуже важливо на першому етапі вегетації.

. Тільки-но зійде сніг, потрібно вносити азотні добрива – ще до того, як бруньки на кущах почнуть набухати. Річ у тому, що саме азот потрібний рослині для активного нарощування зеленої маси, а це дуже важливо на першому етапі вегетації. Комплексні мінеральні добрива . Коли малина вже почне активно рости, їй знадобляться комплексні мінеральні добрива: азот, фосфор та калій. Всі ці елементи потрібні малині для того, аби сформувати міцні пагони та активно плодоносити у майбутньому. Добрива застосовуйте відповідно до інструкції, аби не нашкодити кореням малини.

. Коли малина вже почне активно рости, їй знадобляться комплексні мінеральні добрива: азот, фосфор та калій. Всі ці елементи потрібні малині для того, аби сформувати міцні пагони та активно плодоносити у майбутньому. Добрива застосовуйте відповідно до інструкції, аби не нашкодити кореням малини. Органіка. Не варто забувати й про органічні підживлення – а саме перегній та компост. Вони допоможуть збагатити ґрунт поживними мікроелементами та покращать його структуру, допоможуть краще утримувати вологу та підвищать повітропроникність.



Малина потребує підживлення / Фото Pexels

Правила застосування добрив

Перед тим, як застосовувати будь-які добрива, важливо розібратися у тому, як дозувати їх. Зважайте, що у випадку з підживленнями більше не завжди означає краще, і надлишок речовин у ґрунті може призвести до погіршення стану рослини: наприклад, пожовтіння листя.

Добрива радять рівномірно розподіляти навколо кущів, уникаючи контакту з пагонами, аби не викликати опіки. Коли добрива будуть внесені, їх потрібно ретельно перемішати із ґрунтом та якісно полити водою.