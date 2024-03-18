Кущі ломитимуться від ягід: чим підживити малину весною
Джерело:ТСН
Щоб отримати гарний врожай малини, важливо її підживлювати. Найкраще це робити весною.
Головне завдання садівника у цей період – підтримати плодові культури в період заморозків, які доволі часто трапляються вночі, захистити їх від шкідників та ретельно удобрити.
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Як підживлювати малину навесні
Після перших обрізань та обробок кущів малини навесні не варто просто складати руки та чекати на появу ягід. Необхідно допомогти рослині та підживити її.
Якщо погода не балує дощами, дотримуйтеся регулярного графіка поливу малини – один раз на тиждень з розрахунку 10 літрів води на кущ.
З цими порадами ваша малина буде дуже родючою / Фото Unsplash
Найголовніше у весняний період – всіляко підживлювати малину:
- Органікою. В період цвітіння малину можна підгодувати перепрілим кінським і коров'ячим гноєм, розклавши його під кущі та поливши водою.
- Мінеральними добривами. Досить підживити малинник розчином аміачної селітри в пропорції 3 грами на 15 літрів води. Перед внесенням добрива ґрунт треба розпушити. Готовий розчин вносять з розрахунку на один квадратний метр.
- Народними засобами. Дріжджі дуже добре працюють для хорошого врожаю малини. Щоб зробити розчин для поливання, один пакетик сухих дріжджів розчиняють в одному відрі води. Для кращого бродіння додають 3 столові ложки цукру і залишають на кілька годин. Концентрат розводять чистою водою у співвідношенні 1:5, після чого поливають малину.