Огірки та помідори ростимуть вдвічі швидше: рецепт підживлення з дріжджів

Підживлення городніх культур – це надзвичайно важливе завдання для городників і на весну, і на літо. Адже саме так можна забезпечити собі гарний врожай.

Для того, аби підживити огірки та помідори, а також стимулювати їхній ріст, особливих зусиль не потрібно, повідомляє 24 Канал. Достатньо приготувати одне ефективне, але просте підживлення, що коштуватиме вам копійки.

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Як підживити овочі дріжджами?

Звичайні кухонні дріжджі, що знайдуться практично в кожному домі, насправді можуть стати досить потужним підживленням, якщо знати, як їх правильно застосувати. Але зважайте, що огірки та помідори поливати таким розчином можна нечасто – не більше, ніж тричі за сезон.

Також надзвичайно важливо дотримуватися пропорцій:

100 грамів дріжджів;

1 літр води;

50 грамів цукру.

Усі інгредієнти потрібно змішати та залишити настоюватися під кришкою протягом двох діб, аби почався процес бродіння. Після цього концентрат добрива розчиніть у 9 літрах води, та можна розпочинати полив культур на городі.

До речі, для того, аби огірки росли дуже добре, потрібно не тільки підживити їх вдалими добривами. Раніше ми розповідали, коли краще висаджувати огірки на город за місячним календарем.

Попри те, що у дріжджах немає необхідних для розсади азоту, фосфору та калію, підживлення діє інакше. Дріжджі проникають до коріння та впливають на органіку в землі. Вони переробляють корисні речовини в ґрунті, і зрештою ті виділяють азот, калій та фосфор.



Огірки можна підживити дріжджами / Фото Pexels

Після дріжджового підживлення рослини всотують поживні речовини з ґрунту та починають активно їх використовувати. Та важливо використовувати якісні дріжджі, що придатні за термінами. Окрім того, не можна довго зберігати дріжджову суміш – краще використати її за день. Зважайте на це, коли почнете готувати підживлення.

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Але з дріжджів також можна приготувати й стимулятор росту для огірків та помідорів. Він стане чудовою альтернативою "хімії", яку більшість городників не любить використовувати.

Воду потрібно відстояти до нагрівання у 30 градусів. Тоді у 250 мілілітрах води розмішайте 2,5 грама сухих дріжджів та чверть чайної ложки цукру. Інгредієнти перемішайте, а через 10 хвилин розбавте водою до 2 літрів.

Залишайте настоюватися до завершення бродіння – приблизно на 4 дні. Після цього під кожну рослину можна виливати приблизно по пів літра розчину.