Урожай огірків буде неймовірним: потрібно зробити добриво з вівсянки

Будь-які овочі потребують підживлення для гарного росту. Більшість добрив ми купуємо в магазинах, втім деякі з них можна зробити в домашніх умовах. До прикладу, чудово на ріст огірків впливає добриво з вівсяних пластівців.

Спеціалізовані мінеральні підживлення є дієвими, але й домашні добрива також здатні допомогти огіркам під час формування зав’язі, пише 24 Канал з посиланням на Elegant Woman.

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Як підживити огірки вівсянкою

Вівсяні пластівці є цінним органічним добривом. У їхньому складі є клітковина, крохмаль та мінерали, які добре впливають на розвиток кореневої системи. Для підживлення потрібно склянку пластівців розвести в 10 літрах води й дати розчину настоятися 3 дні. Вівсянка за цей час набухне у воді й почне бродити.

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Готовий розчин треба вносити під корінь. На один кущ потрібен один літр добрива. Проводити підживлення треба ввечері або в похмуру погоду, щоб мінімізувати швидке випаровування вологи.



Підживлення для огірків, які справді працюють / Фото Pexels

Окрім того, підживити огірки можна навіть завдяки гороху. Він містить азот, амінокислоти та мікроелементи, які добре впливають на плодоношення огірків. Щоб підживити овочі, потрібно викопати борозну біля кожного кущика й всипати одну столову ложку гороху. Після цього треба лише накрити ямку шаром ґрунту.

До слова! Щоб огірки виросли соковитими й хрусткими, важливо дотримуватися певних правил. Є одна фатальна помилка, яка здатна пошкодити корені огірків. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Це добриво має тривалу дію, оскільки горох буде виділяти поживні речовини кілька тижнів, тому після такого підживлення, овочі будуть рости як на дріжджах.