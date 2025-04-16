Розкиньте це на ділянці з полуницями: ягоди виростуть вдвічі більшими

Весняна пора є дуже важливою для підживлення овочів, ягід та квітів. Щоб отримати хороший урожай полуниці, ягоди варто підживлювати натуральними добривами.

Полуниця потребує особливого підживлення, пише 24 Канал. Ягоди городники не лише удобрюють навесні, але й влітку та восени.

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Чим підживити посаджену полуницю навесні

Для тих, хто буде садити полуницю, рекомендовано використовувати золу. А от однорічні ягоди підживлювати не потрібно. Зверніть увагу на те, що попіл та зола – це різні речі.

У золі містяться невеликі крупинки недогорілої речовини чорного розміру. Попіл схожий на сірий пил, що утворився від горіння сухого листя, паперу й трави. Полуницю треба посипати золою – сумішшю з недогорілого попелу й вугілля.



Названо найкраще підживлення полуниці / Фото Pexels

Підживлення для полуниці навесні

Рослину можна підживити борною кислотою до появи перших квіточок. У 10 літрах води треба розвести чайну ложку борної кислоти, 30 крапель йоду й склянку деревного попелу. Все це треба перемішати й полити розчином кущі ягоди.

Перед цвітінням полуницю варто підживити розчином йоду. На 10 літрів потрібно 10 крапель йоду. Цим розчином обприскуйте ягоди до утворення цвіту. Влітку таке добриво можна повторювати кожних 10 днів.

До речі, навесні догляду потребує не тільки полуниця, але й інші ягідні кущі. Ми вже розповідали раніше, як потрібно доглядати за малиною навесні.

Полуниця починає зацвітати в травні-червні. У цей час ягоди можна підживлювати калієм, який міститься в коров’яку. Треба розчину настоятися 3 дні, а тоді поливати вже кущі. Також гарним добривом є калієва селітра. Чайну ложку потрібно розвести в 10 літрах води й перемішати.

Для зав’язування бутонів варто скористатися борною кислотою. У 10 літрах води потрібно розвести 2 грами марганцівки, кислоти й літр попелу. Цим розчином потрібно підливати грядку з ягодами.