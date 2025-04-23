Троянда стане королевою саду: чим її треба підживити за місяць
- Влітку троянди потрібно підживлювати кожні 10 днів, чергуючи мінеральні добрива з органікою, такими як калійно-фосфорні сполуки, магній, залізо, бор та марганець.
- Рекомендується поливати троянди рясно під корінь у вечірній час, щоб сприяти росту рослин, і уникати потрапляння води на листя.
- Щоб запобігти хворобам, як чорна плямистість та борошниста зола, рекомендується обробляти кущі золою та промивати водою.
Навесні всі активно підгодовують троянди добривами, однак влітку це теж важливо робити. Троянди вимагають до себе невпинної уваги, тому в червні їх треба підживити задля рясного цвітіння.
Вже з початком червня квіти треба підгодовувати кожних 10 днів, чергуючи мінеральні добрива з органікою, пише 24 Канал посилаючись на Ukr.Media. Варто використовувати калійно-фосфорні сполуки на 10 літрів води. Знадобиться 10 грамів селітри, суперфосфату й сульфату.
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Чим підживити троянди у червні
Калій є особливо корисним для троянд в період квітнення й бутонізації. А от фосфор допомагає формувати міцну кореневу систему й забезпечить якість цвітіння.
Для грамотного підживлення варто використовувати також магній, який насичує колі квітів. Залізо, бор та марганець підвищують опорність рослин до захворювань.
Троянди потрібно підживлювати навіть влітку / Фото Pexels
Після мінеральних добрив троянди варто полити настоєм коров’яку (1:10), курячим послідом (1:20). Садівники радять додавати до органічного добрива суперфосфат і золу.
Чорна плямистість та борошниста зола є частими хворобами троянд. Щоб позбутися від них, кущі потрібно змочити водою, посипати золою, а через годину промити.
Не забувайте й про те, що трояндам в червні потрібен полив. Він повинен бути рясним, щоб дав хороший результат на ріст рослин. Поливати рекомендовано під корінь, щоб вода не потрапила на листя. Найкраще це робити у вечірню пору.