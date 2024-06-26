Головки цибулі будуть вражати: чим її треба підживити в липні

Підживлювати овочі дуже важливо, бо добриво дозволяє їм краще рости і як наслідок – ви отримаєте хороший урожай. Цибуля не потребує особливого догляду, однак певне підживлення дасть результат.

Для цибулі найкраще використовувати перевірені підживлення. Для росту найкраще підходять азотні добрива, які добре впливають на ріст та дадуть хороший урожай.

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Городники також використовують фосфорні добрива, щоб не лише підгодувати, але й захистити цибулю від хвороб. Найкращими добривами для цибулі вважається аміачна селітра, нітрофосфат та калієва сіль.



Підгодівля впливає на ріст цибулі / Фото Pexels

Чим підживити цибулю

Прихильники екологічного підживлення люблять використовувати марганцівку. На 1 літр вам знадобиться лише 3 крупинки. Розчин повинен бути ледь рожевим.

Полив цибулі марганцівкою допоможе наситити її необхідними речовинами та захистить від різних захворювань. А ще розчин бореться зі шкідливими мікроорганізмами та паразитами.

У липні корисно підживлювати цибулю золою, яка містить калій та фосфор, які є доволі необхідні цибулі. Для розчину вам знадобиться 200 грамів золи та 1 відро окропу. Перемішайте добре золу та дайте їй настоятися 3 дні, а тоді вже поливайте розчином грядки.

Городники радять використовувати таке добриво не частіше, ніж 3 рази на сезон, але не пізніше 2 тижнів до збору врожаю.