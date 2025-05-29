Як підживити яблуні: недорогий спосіб в рази збільшить урожай

На початку літа дуже важливо приділити час підгодівлі яблук, оскільки саме в цей час цвітіння дерево формує зав’язі та всі свої ресурси спрямовує на розвиток майбутніх плодів. Садівникам треба в цей час підгодувати яблуню необхідними елементами.

На початку вегетації дачники підгодовують яблуню азотом, але в червні цього не варто робити, пише 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

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У період формування плодів яблуні потрібен калій та фосфор. Вони добре сприяють зміцненню зав’язей, здатні вплинути на смак та розмір яблук. А ще після такого добрива яблука зможуть набагато довше зберігатися.

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Мінеральні добрива для підживлення яблук

Ці добрива найкраще вносити у вигляді розчину. Лити треба не під стовбур, а навколо зовнішньої частини пристовбурового кола, де розташовані активні корінці.

Монофосфат калію чудово підходить для літнього підживлення. У ньому міститься необхідний фосфор та калій. У 10 літрах треба розвести 15 грамів добрива. Молодим яблуням потрібне одне відро, дорослим – вдвічі більше. Розчин чудово покращить якість плодів.



Підживлення для яблуні на літню пору / Фото Pexels

Кальцієва селітра є актуальною на тому етапі, коли починають формуватися м’які тканини яблук. Кальцій не лише зробить шкірку міцнішою, але й захистить її від гнилі та плям. Щоб приготувати розчин, потрібно 10 грамів засобу розвести в 10 літрах води. Для молодих дерев цього добрива потрібно 5 літрів, для старших – до 15 літрів.

Органічні добрива для яблуні

Настій коров’яку збагачує ґрунт мікроелементами, які необхідні яблуні. У 10 частинах води треба розвести одну частину гною. Добриво треба вносити лише раз на місяць, щоб не перевантажити дерево азотом.

До слова! У червні важливо підживити малину, щоб забезпечити хороший урожай. Чим підживити кущі малини – читайте в нашому матеріалі.

Деревна зола містить багато фосфору та кальцію. Садівники розсипають її біля зони коренів, злегка закладаючи в ґрунт. На один квадратний метр буде достатньо 50 грамів золи.

Поради для підживлень

Перед і після внесення добрив поливайте землю, щоб покращити їхнє засвоєння. Добрива не варто лити під стовбур, а лише по краю крони, де ростуть корені. Не рекомендовано підживлювати яблуню в спекотні дні. Дачники завжди радять обирати ранок або вечір. Щоб уникнути надлишку певних елементів, мінеральні добрива треба чергувати з органічними.