Чим маїти хату на Зелені свята: які трави та зелень можна використовувати

На Трійцю заведено прикрашати оселю рослинами. Велике свято П’ятидесятницю чи Зелені свята, українці відзначатимуть вже в цю неділю, 8 червня. Ще в наших предків існувала традиція маїти будинки зеленню, яка дійшла й до наших днів.

Напередодні Зелених свят з року в рік гілками дерев вбирають фасад будинку, ворота та браму, пише 24 Канал. Втім, не всі знають, які саме рослини підходять, щоб зазеленити дім.

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Чим замаїти хату на Зелені свята

Найчастіше на Трійцю прикрашають оселю липою. Саме гілки липи треба прибити до дверей та прикрасити подвір’я. Та окрім липи ще можна використовувати березу, клен та дуб. Раніше гілками дерев навіть встеляли підлогу в будинку, але ця традиція вже майже зникла.

До слова! На початку червня можна посадити жоржини. Як саме їх садити, щоб вони пишно цвіли – читайте в нашому матеріалі.

На Зелені свята є традиція прикрашати не лише оселі, але й ставити гілочки на могилах померлих родичів.

У місті замість гілок можна використовувати трави. Підходить меліса, м’ята, лепеха, чебрець тощо. Їх треба висушити й зберігати вдома як оберіг. Гілочки лепехи дуже часто напередодні Зелених свят продають на базарі, тож за ними навіть не доведеться їхати кудись й шукати.



Лепехою також часто прикрашають дім / Фото Pexels

Запашна зелень та гілочки дерев на Трійцю символізують відродження всього живого на землі. За повір’ям, прикрашання дому травами здатне залучити позитивну енергетику.

Відомо, що в час сходження Святого Духа на апостолів на Синайській горі все навколо цвіло і зеленіло, а Сіонська світлиця була прикрашена зеленню. Саме тому люди відтворюють обставини, за яких відбулося диво.