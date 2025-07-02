Одразу після того, як речі заплямилися від вишні чи черешні, їх треба замочити у воді, пише 24 Канал. Господині віднайшли дієві методи, які врятують ваше вбрання за короткий час.

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Кип’яток

Це один з найпростіших методів, який полягає в тому, що пляму потрібно залити окропом. Втім, якщо сік вишні заплямував делікатну тканину, то від такої ідеї краще відмовитися.

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Сіль

На забруднене місце потрібно нанести зволожений шар солі й залишити на 10 хвилин. Після цього річ треба випрати в гарячій воді за допомогою засобу для виведення плям.

Перекис водню

Засіб потрібно змішати з водою та залишити на плямі приблизно на 15 хвилин, а тоді випрати за допомогою рідкого мила.



Перекис водню виводить плями з одягу / Фото Pexels

Спирт та лимонна кислота

Пляму від вишні та черешні виведе спиртовий розчин з лимонною кислотою. На 20 грамів спирту знадобиться 2 грами лимонної кислоти. Отриману суміш потрібно підігріти, а нанести на пляму. Після того, як забруднення зникне, виріб треба прополоскати в теплій воді, а тоді в розчині аміаку. Далі треба ще раз замочити у воді з додаванням кількох крапель оцту.

До речі, раніше ми вже пояснювали, як можна очистити брудні кросівки, аби вони виглядали, як новенькі.

Господарське мило

Намиліть пляму господарським милом та залишіть на 20 хвилин, а після цього залишіть на 10 хвилин, заливши річ окропом. Додатково річ можна випрати в пральній машинці.