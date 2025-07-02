Сразу после того, как вещи запятнались от вишни или черешни, их надо замочить в воде, пишет 24 Канал. Хозяйки нашли действенные методы, которые спасут ваш наряд за короткое время.

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Кипяток

Это один из самых простых методов, который заключается в том, что пятно нужно залить кипятком. Впрочем, если сок вишни запятнал деликатную ткань, то от такой идеи лучше отказаться.

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Соль

На загрязненное место нужно нанести увлажненный слой соли и оставить на 10 минут. После этого вещь надо постирать в горячей воде с помощью пятновыводителя.

Перекись водорода

Средство нужно смешать с водой и оставить на пятне примерно на 15 минут, а потом постирать с помощью жидкого мыла.



Перекись водорода выводит пятна с одежды / Фото Pexels

Спирт и лимонная кислота

Пятно от вишни и черешни выведет спиртовой раствор с лимонной кислотой. На 20 граммов спирта понадобится 2 грамма лимонной кислоты. Полученную смесь нужно подогреть, а нанести на пятно. После того, как загрязнение исчезнет, изделие надо прополоскать в теплой воде, а тогда в растворе аммиака. Далее надо еще раз замочить в воде с добавлением нескольких капель уксуса.

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Хозяйственное мыло

Намылите пятно хозяйственным мылом и оставьте на 20 минут, а после этого оставьте на 10 минут, залив вещь кипятком. Дополнительно вещь можно постирать в стиральной машинке.