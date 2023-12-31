Садові роботи в січні дозволять вам отримати красиві рослини вже навесні. У цей місяць світлові дні стають довшими, тож рослини починають по-трошки рости.

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Вам не треба робити дуже багато садових справ, але кілька простих робіт полегшать підготовку до майбутнього вегетаційного сезону та забезпечать кращий ріст рослин, квітів та овочевих культур.

Робота в саду, яку потрібно зробити у січні

Підготуйте садовий ґрунт

Під час посухи поперевертайте лопатою ґрунт. Великі грудки розбийте на менші. Перекопування клумб та городів допоможе позбутися бур’янів. Такі дії полегшать змішування органічного матеріалу, створять кращий дренаж і дозволять рослинам поширювати свою кореневу систему.

Розпочніть посадку

Навіть взимку ви можете почати сіяти насіння в горщиках на підвіконні. Для цього використовуйте вологий насіннєвий компост чи вату. Висійте насіння рівномірно по поверхні, накрийте поліетиленовим пакетом і зберігайте далеко від прямих сонячних променів, поки вони не проростуть. До прикладу, ви можете виростити базилік, мікрозелень чи салат в домашніх умовах.

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Годуйте птахів

Не забувайте турбуватися про птахів у вашому саду, адже їм потрібна енергія, щоб зігрітися в холодну пору року. Виносьте їм їжу та воду. Змішайте корм і сало та надайте їм форму кульок. Доданий жир допомагає птахам зберігати тепло в найхолоднішу погоду, хоча інакше вони втратили б вагу.