Відмінний та чистий салон забезпечує комфорт не лише водію, але й пасажирам, пише 24 Канал.

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У машині часто накопичуються залишки їжі та бруд, тому кілька кроків, які можна повторити в домашніх умовах, допоможуть салону знову засяяти.

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Використовуйте стакан зі шкарпеткою

У підстаканники часто складаються дрібні речі, а з часом там накопичується дрібне сміття й пилюка. Витерти все можна досить просто. Потрібно лише надіти на склянку вологу шкарпетку й опустити її на дно підстаканника. Кілька повертань допоможуть швидко прибрати увесь бруд, який там залишився.

Зубна щітка для важкодоступних місць

Знайдіть стару зубну щітку, щоб вона стала інструментом для чистки вентиляційних решіток та швів на сидіннях. Щітка легко проникає туди, куди важко дістатися губкою чи ганчіркою. Щоб результативність була помітнішою, нанесіть на щітку трішки миючого засобу. Ця річ чудово допоможе прибрати бруд у важкодоступних місцях.



Прості поради для чистки автомобіля / Фото Pexels

Сода – від поганого запаху

Харчова сода чудово вбирає всі погані запахи та освіжає оббивку. Нею треба посипати килимки та сидіння, залишивши на 20 хвилин. Після зазначеного часу, залишки соди потрібно прибрати за допомогою пилососа.

Проста чистка сидінь

Для миття салону продаються спеціальні засоби, втім замість нього можна скористатися мильним розчином з водою, який на сидіння треба нанести за допомогою губки. Виділіть кілька хвилин на те, щоб рідина проникнула всередині, а тоді витріть все ганчіркою й добре просушіть.

До слова! Для безпеки в автомобілі завжди повинні бути певні речі. Що обов'язково має бути в машині у кожного водія – читайте в матеріалі.

Пахучка власними руками

Щоб у салоні зберігався гарний запах, можна зробити самостійну пахучку, яка буде досить довго пахнути. Для цього в сільничку треба не до повністю заповнити содою й додати 10 крапель будь-якої ефірної олії.