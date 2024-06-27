Як самостійно зробити компост: список всіх органічних залишків

Органічним природним добривом люблять користуватися всі городники. Компост добре підвищує родючість ґрунту та сприяє врожайності рослин. Отримати його можна завдяки розкладанню органічних залишків.

Компост складається із рослинних залишків (шкірки огірків, бананів, корінців перців, кабачків, цвітної капусти тощо), з опалого листя та багатьох інших складових.

Дивіться також Бур'ян між плиткою зникне назавжди: потрібно запшикати простим розчином тільки раз

Для того, щоб ви мали змогу зробити компост, розповідаємо, що саме може входити в список органічних залишків.

З чого може складатися компост

Сирі злаки, фрукти, овочі – шкірки та обрізки;

Стебла соняшнику, качани кукурудзи, бадилля від баштанних та городніх культур;

Сухе листя, скошене сіно;

Залишки готової їжі;

Тонкі гілки, тирса й тріски;

Солома, лузга насіння, горіхів шкаралупа;

Свіжий гній травоїдних рослин.

Що не треба додавати у компост

Тверді та великі м’ясні кістки;

Шкірку від цитрусових рослин;

Багаторічні кореневищні бур’яни на стадії вироблення насіння;

Рослинні залишки уражені хворобами чи оброблені гербіцидами;

Комахи-шкідники та їхні личинки.



Важливо знати з чого можна робити компост, а з чого ні / Фото Pexels

Як зробити компост в домашніх умовах

Щоб зробити компост вам знадобиться пластмасове відро, сміттєвий пакет, пластикові пляшки, пляшка ЕМ-рідини для прискорення процесу приготування компосту, пульверизатор, поліетиленовий мішок з-під цукру та пакет садового чи купованого ґрунту.

З пляшок треба зробити однакові циліндри, обрізавши шийку та дно та встановіть на дно відра. У відро поставте пакет з кількома дрібними отворами в нижній частині та наповнюйте рослинними залишками, обприскуючи час від часу шари з пульверизатора.

Після цього вичавіть з пакета повітря, щільно зав’яжіть та прикладіть вантажем. Раз на 3 дні з відра треба буде зливати воду. Як тільки відро заповниться, помістіть його з компостом в тепло для ферментації на один тиждень, а потім перемішайте з ґрунтом та перемістіть в мішок з-під цукру. Поставте компост в темне місце для зберігання.

Готовий компост можна підсипати в горщики кімнатних рослин, додавати субстрат для розсади чи використовувати як добриво та мульчу.