Світло в холодильнику допомагає ночами, коли не хочеться вмикати верхнє освітлення. А ось у морозильній камері воно не передбачене, повідомляє 24 Канал. І далеко не всі знають, чому ж так.

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Чому в морозильній камері немає лампочки?

Чимало фахівців думають, що все зводиться до грошей – виробникам невигідно встановлювати лампочки у морозильних камерах. І освітлення в морозилці для власника холодильника з морозильною камерою менш затребуване, адже ним будуть рідше користуватися.

На полицях холодильника продукти зникають і з'являються значно частіше, тож там лампочка здається більш виправданою. Натомість морозилка призначена для більш тривалого зберігання, а це значить, що її рідше відкривають.

Але також є й технічні фактори, чому в холодильнику є світло, а в морозилці – ні. На лампочці можуть намерзати кристали льоду, і тоді вона виділятиме менше світла та буде частіше лопатися. Самі лампочки нагріваються під час роботи, і це потенційно може заважати роботі морозильної камери.

Окрім того, в морозилці продукти часто лежать впритул, а це значить, що лампочка в морозилці буде просто непотрібна та однаково не зможе нічого освітити.



Лампочка в холодильнику існує для зручності / Фото Pexels

Чому в холодильнику не горить лампочка?

Якщо у вашому холодильнику також раптово стало темно, тоді варто вжити певних заходів, аби з'ясувати причини цієї проблеми. Недостатнє освітлення може не тільки спричинити чимало незручностей, але й свідчити про більш серйозні несправності.

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І хоча перегоріла лампочка й може бути очевидною проблемою, у гіршому випадку може згоріти мотор-компресор. А якщо ви будете затримувати заміну лампочки, це може призвести й до більш серйозних проблем.

Ось кілька найбільш поширених причин відсутності світла в холодильнику: