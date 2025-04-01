Свет в холодильнике помогает по ночам, когда не хочется включать верхнее освещение. А вот в морозильной камере оно не предусмотрено, сообщает 24 Канал. И далеко не все знают, почему же так.

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Почему в морозильной камере нет лампочки?

Многие специалисты думают, что все сводится к деньгам – производителям невыгодно устанавливать лампочки в морозильных камерах. И освещение в морозилке для владельца холодильника с морозильной камерой менее востребовано, ведь им будут реже пользоваться.

На полках холодильника продукты исчезают и появляются значительно чаще, поэтому там лампочка кажется более оправданной. Зато морозилка предназначена для более длительного хранения, а это значит, что ее реже открывают.

Но также есть и технические факторы, почему в холодильнике есть свет, а в морозилке – нет. На лампочке могут намерзать кристаллы льда, и тогда она будет выделять меньше света и будет чаще лопаться. Сами лампочки нагреваются во время работы, и это потенциально может мешать работе морозильной камеры.

Кроме того, в морозилке продукты часто лежат вплотную, а это значит, что лампочка в морозилке будет просто не нужна и все равно не сможет ничего осветить.



Лампочка в холодильнике существует для удобства / Фото Pexels

Почему в холодильнике не горит лампочка?

Если в вашем холодильнике также внезапно стало темно, тогда стоит принять определенные меры, чтобы выяснить причины этой проблемы. Недостаточное освещение может не только вызвать немало неудобств, но и свидетельствовать о более серьезных неисправностях.

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И хотя перегоревшая лампочка и может быть очевидной проблемой, в худшем случае может сгореть мотор-компрессор. А если вы будете задерживать замену лампочки, это может привести и к более серьезным проблемам.

Вот несколько наиболее распространенных причин отсутствия света в холодильнике: