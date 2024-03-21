Дерево оповите таємницями: чому не можна садити горіх біля хати

Побутує така думка, що волоський горіх не можна садити біля хати. З цим деревом пов’язані певні прикмети, але навіть дачники уникають саджання цього дерева біля будинку. Та виявляться, що геть неспроста.

Пращури ще віддавна вірили в те, що горіх володіє особливою силою, пишуть Porady 24. Його кору та деревину використовували для оберегів, які захищали від блискавки. Плоди горіха були грошовими талісманами.

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Чомусь предки вірили, що посаджений горіх забирає благополуччя, позбавляє від радості та не дає побудувати щасливе сімейне життя. Через ці прикмети, садівники намагалися не саджати дерево біля хати, щоб потім не страждати все життя.

Та навіть в сучасному світі дачники, які не вірять в забобони, все одно намагаються не садити біля хати горіх. А все тому, що це дерево має сильно розгалужену кореневу систему, яка може значно пошкодити фундамент.



Горіхи не рекомендовано садити біля хати / Фото Pexels

Також горіх має густу крону та тінь, тож буде перешкоджати росту плодовим деревам навколо, кущам чи квітам. По сусідству з горіхом не можуть вжитися навіть бур’яни, а культурні рослини тим паче не приживуться.

Не менш важливим є й той фактор, що горіх може стати причиною вогкості, а це згубно вплине на термін служби будівельних матеріалів.

Горіх має певні біологічні особливості. Його листя виділяє фітонциди, які загалом є нешкідливими для людини, але якщо перебувати поблизу дерева довгий період, то це може спровокувати сильний головний біль чи безсоння.