Ви цього точно не знали: чому не можна садити туї біля дому

Французький король, якому тую привезли в дар, назвав її "життєвим деревом" за вічнозелені гілки. На його думку, ця рослина приносить власнику довголіття.

Біля будинку не варто садити отруйні рослини, алергени, опіати та інші представники флори, що містять наркотичні речовини. Також не треба висаджувати квіти, дерева, чагарники з різким неприємним запахом та бур'яни, що швидко розростаються.

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Хоч туя не потрапляє до жодної з перелічених вище категорій, існує низка забобонів, через які власники присадибних ділянок не наважуються її садити біля будинку.

Чому тую не можна садити біля будинку

Згідно з народними прикметами, туя, посаджена біля будинку, приносить господарям нещастя та приваблює злих духів. Цей міф пішов від того, що її часто висаджували на цвинтарі завдяки невибагливості до догляду.

Не можна дозволяти туї вирости вищою, ніж будинок. Інакше в ньому станеться нещастя.

Посаджена поряд з будинком туя здатна притягнути до будинку різних підозрілих осіб, які можуть проникнути в будинок і обікрасти власників до нитки.



З туєю є багато різних забобонів / Фото Unsplash

Чим туя є корисною

У хвої міститься аромадендрин. Ця речовина має сильну антимікробну дію, тому висадка туї на ділянці сприятиме зменшенню кількості сезонних застуд.

Окрім цього, завдяки властивості хвої накопичувати в собі заряд статичної електрики, туя є "природним пилотягом". Тобто вона притягує до себе пил і знижує його кількість у повітрі.

Також густа крона висаджених як живопліт рослин створює прекрасну захисну смугу. Вона знижує рівень міського шуму та вихлопних газів автотранспорту.

Коренева система туй чудово зміцнює ґрунт. І якщо на вашій ділянці є схил, то для запобігання його осипанню або розмиванню треба лише посадити туди саджанці туї.