У більшості культур люди вірили, що волосся – це справжнє вмістилище життєвої сили людини. І через це після стрижки волосся ніколи не викидали, а поводилися з ним шанобливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Чому не можна викидати волосся у смітник?

Вірили, що волосся не можна викидати у смітник, адже разом з ним може втратитися іі частина життєвих сил людини та її позитивної енергетики. У старі часи предки були переконані, що якщо викинути волосся у сміття, тоді в людини, якій належало це волосся, буде сильно боліти голова.

Окрім того, такою дією начебто можна було також залучити різні невдачі у свою оселю.

Волосся також начебто використовували для того, аби наводити на людину пристріт. І з цієї причини чимало людей і досі з великою обережністю ставиться до того, де опиняється їхнє зрізане волосся. Начебто енергетично сильні люди можуть через волосся вкрасти вашу удачу та успіх, а натомість залучити у життя проблеми та сварки.

Стародавні слов'яни також вірили, що якщо волосся потрапить у лапи до птаха, і він зів'є собі з нього гніздо, тоді господаря такого будинку будуть мучити головні болі. Тож волосся викидати на вулицю нікому не радили.



Волосся не можна викидати у смітник / Фото Pexels

Але як у такому випадку можна позбутися зрізаного волосся? Предки передбачили це та придумали чимало різноманітних і безпечних способів. Зокрема, його можна кинути у проточну воду – як-от у струмок чи річку. Вважається, що тоді течія забере весь негатив, що накопичився у людини за час, поки волосся росло.

До речі, чимало цікавих прикмет існує не тільки про волосся, але й про подушки. Що не можна з ними робити, аби не накликати біду, ми вже розповідали раніше.

Окрім того, земля також добре підходить для того, аби закопати у ній зрізане волосся. Бажано знайти для цього безлюдне місце, а також вирити глибоку яму, аби до нього випадково не докопалися тварини. Але ось спалювати волосся не варто – вірили, що так можна позбутися і своєї удачі та щастя.