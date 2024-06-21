Ці 6 прихованих помилок псують якість ґрунту на вашому городі та в саду

Вирощувати власні продукти – це корисно та зручно, але зовсім необов'язково легко. Й рано чи пізно ви можете зіштовхнутися з проблемою того, що ґрунт на ділянці став вже не таким родючим, як колись.

Хороша якість ґрунту – це перша запорука гарного врожаю. І дуже сумнівно, що вам вдасться виростити дуже сильні та плодовиті рослини на бідній землі, тож саме час розібратися, як можна покращити її.

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Встановлення клумби на жвавому місці

Попри те, що для рослин дуже важливо знайти світлу та сонячну ділянку, важливо також розбивати клумбу там, де люди не будуть постійно ходити та топтатися поряд. Інтенсивний пішохідний рух може призвести до ущільнення ґрунту, а це суттєво обмежить ріст коренів, проникнення води та навіть циркуляцію повітря.

Не мульчуєте землю

Відмова від мульчування може призвести до проблем і в саду, і на городі. Наприклад, це може призвести до ущільнення, ерозії ґрунту та сильного коливання у температурі та волозі через випаровування.

Натомість мульчування допомагає уповільнити втрату вологи, придушити бур'яни, врегулювати температуру та додати до землі органічні речовини.

Не думаєте про важливість дренажу

Ґрунт, який має поганий дренаж, також може заболочуватися, і коріння рослин не отримує достатню кількість кисню. Зрештою це призводить до занепаду рослини та гниття коренів.



Дренаж дуже важливий для саду та городу / Фото Pexels

Не перевіряєте ґрунт

Це може здатися необов'язковим кроком, та тестування ґрунту може кардинально змінити ситуацію на вашому городі. Так ви зрозумієте, чи потрібно вам відрегулювати pH своєї землі, та яких речовин їй не вистачає.

Дисбаланс кислотності та поживних речовин впливає не тільки на якість ґрунту, але й на те, як ростуть ваші рослини.

Ви ігноруєте біологію ґрунту

Ґрунт – це не тільки земля. І якщо ви розумієте це та підтримуєте його здоров'я, це може мати вирішальне значення для овочів, квітів та дерев. Окрім землі, в ґрунті також є корисні мікроби, гриби, комахи та дощові черв'яки, і всі вони відіграють дуже важливу роль у розкладанні та структурі ґрунту.

Тож надмірне використання хімікатів та надмірний обробіток та відсутність мульчування можуть погіршити ситуацію.

Ви садите інвазивні види

Інвазивні рослини можуть створити хаос і в саду, і на городі, тож їх варто уникати. Вони легко можуть витіснити місцеву рослинність та порушити екосистему й навіть змінити склад ґрунту.