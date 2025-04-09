Чому не можна садити картоплю до Великодня: чітке пояснення
- Посадка картоплі до Великодня у 2025 році не рекомендується через нестабільну погоду, що може призвести до замерзання бульб.
- Оптимальний час для посадки картоплі – наприкінці квітня – на початку травня, з урахуванням місячного календаря.
- Для успішного вирощування картоплі важливо враховувати родючість ґрунту, сівозміну та уникати повторної посадки на одному місці.
На початку квітня завжди розпочинається період обробки дачних ділянок та посадка овочевих культур. Деякі господарі починають посадку ще до Великодня, щоб отримати швидше урожай, однак цього року так робити не варто.
У теплу пору року сезон посадки картоплі може стартувати до Пасхи, лише у 2025 році від цієї ідеї треба відмовитися, пише 24 Канал.
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Чому не можна садити картоплю до Великодня
Правила щодо того, коли можна чи не можна садити картоплю немає. Так само як і немає ніяких народних прикмет з посадкою овочів до Пасхи чи після неї. Втім, важливо розуміти один момент – для того, щоб урожай був хорошим, а картопля добре вродила й мала великі бульби, потрібна стабільно тепла температура повітря.
Враховуючи той факт, що в першій половині квітня відбулося похолодання, опади снігу й навіть мінусова температура вночі, саджання картоплі до Великодня не призведе до нічого доброго, бо бульби в землі просто замерзнуть.
Погода не дозволяє посадку картоплі до Великодня / Фото Pexels
У 2025 році Великдень святкуватимуть 20 квітня. Синоптики прогнозують, що другій половині квітня погода мала б стабілізуватися й бути досить теплою, але цього все одно буде недостатньо для посадки картоплі.
Розпочинати посадку картоплі найкраще після Воскресіння Христового, десь наприкінці квітня – на початку травня. За місячним календарем, картоплю найкраще садити цього року у вівторок 29 квітня чи середу 30 квітня.
Для вирощування картоплі важливо врахувати родючий ґрунт, сівозміну та уникати посадки на одному місці кілька років поспіль.Під час посадки рекомендується додавати в лунки лушпиння, фольгу або настій пташиного посліду для покращення врожайності.