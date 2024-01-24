Вам справді варто виділяти постійно 20-30 хвилин на прогулянки. Тривале сидіння може вплинути не лише на наше фізичне, але й когнітивне здоров’я.

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Ризики сидячого способу життя

Чимало з нас не отримують рекомендованої кількості хвилин на фізичну активність, у меншої частини взагалі відсутня фізична активність.

Сидячий спосіб життя пов'язаний з поганими наслідками для здоров'я. Це може бути підвищений ризик від хвороб серця, діабету, високого кров'яного тиску та раку товстої кишки.

Окрім того, тривале сидіння підвищує ймовірність розвитку розладів настрою та психічного здоров'я. Якщо ви часто працюєте сидячи, то можете помітити депресію, біль м’язів, суглобів та кісток.

Сидячий спосіб життя призводить до деменції

У дослідженні 2023 року йдеться, що малорухливий спосіб життя пришвидшує старіння мозку. Як наслідок – люди похилого віку, які вели сидячий спосіб життя, мають більший шанс захворіти на деменцію.

Способи зменшити сидячий спосіб життя

Компенсувати недоліки від сидіння ви можете в тренажерному залі, катаючись на велосипеді чи за допомогою пробіжки.



Почніть більше рухатися / Фото Pexels

Займайтеся спором

Незабаром розпочнеться весна, тож ви маєте чудову можливість більше часу виділяти на прогулянки. Не забувайте також про повноцінний спорт. Виділяйте на тренування вдома щодня по 30 хвилин.

Почніть більше ходити

Залучити більше ходьби можна завдяки простому способу. Якщо ви добираєтеся маршруткою на роботу – вийдіть на зупинку раніше та пройдіться далі пішки.

Це ж стосується й машини. Припаркуйтеся в тому місці, яке дозволить вам трохи прогулятися до роботи. Універсальної поради немає, але шукайте для себе креативні способи, як щодня збільшити своє пересування.

Робіть часті перерви

Якщо ви працюєте 8-10 годин за комп’ютером, виробіть собі корисну звичку робити перерви щогодини хоча б на 5 хвилин. Таким чином ви зможете трохи порухатися та подбати не лише про своє тіло, але й мозок.

Дослідження 2018 року показало, що періодичний відпочинок під час розумових складних завдань допомагає знизити стомлюваність та підвищує загальну продуктивність.