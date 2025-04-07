Сіль для людей має особливе значення, пише 24 Канал. Її використовували не лише для довершення смаку страв, але й з метою захисту від нечистої сили.

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Чому не можна позичати сіль

У віруваннях нашого народу особливе місце займала сіль. Предки вірили, що вона мала сильну енергетику, тому її в жодному разі не можна було позичати, щоб не накликати на життя неприємності й не створити собі майбутні фінансові проблеми.

Більшість переконані в тому, що людина, яка передає сіль іншій людині – втрачає свою життєву силу. Це ще одне переконання, чому сіль не варто позичати.



Сіль не можна позичати сусідам / Фото Pexels

Крім того, вважається, що якщо людина позичає сіль, то свідомо віддає іншому своє щастя, багатство й прирікає себе на бідність. Сіль здавна використовували для приворотів та різних магічних ритуалів, тому якщо ви не впевнені у своїх сусідах, то від позичання варто утриматися.

До слова! Сіль має чудові властивості, тож здатна легко прибрати поганий запах з взуття. Як саме це зробити читайте в нашому матеріалі.

Якщо ж ви все ж таки позичите сусідам сіль, то за неї необхідно взяти символічну плату. Кажуть, що людина, яка візьме позичену сіль й ненароком розсипе її – прийшла до вас з поганими намірами. Не варто давати сіль з дому в понеділок, суботу та пізно ввечері.