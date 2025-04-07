Соль для людей имеет особое значение, пишет 24 Канал. Ее использовали не только для завершения вкуса блюд, но и с целью защиты от нечистой силы.

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Почему нельзя одалживать соль

В верованиях нашего народа особое место занимала соль. Предки верили, что она имела сильную энергетику, поэтому ее ни в коем случае нельзя было занимать, чтобы не навлечь на жизнь неприятности и не создать себе будущие финансовые проблемы.

Большинство убеждены в том, что человек, который передает соль другому человеку – теряет свою жизненную силу. Это еще одно убеждение, почему соль не стоит одалживать.



Соль нельзя одалживать соседям / Фото Pexels

Кроме того, считается, что если человек одалживает соль, то сознательно отдает другому свое счастье, богатство и обрекает себя на бедность. Соль издавна использовали для приворотов и различных магических ритуалов, поэтому если вы не уверены в своих соседях, то от одалживания стоит воздержаться.

К слову! Соль обладает замечательными свойствами, поэтому способна легко убрать плохой запах из обуви. Как именно это сделать читайте в нашем материале.

Если же вы все же одолжите соседям соль, то за нее необходимо взять символическую плату. Говорят, что человек, который возьмет одолженную соль и ненароком рассыплет ее – пришел к вам с плохими намерениями. Не стоит давать соль из дома в понедельник, субботу и поздно вечером.