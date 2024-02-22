Щоб отримати максимальну користь від овочів та фруктів, експерти радять 5 порцій на день. Доктор медичних наук Джеррі Бруггеман розповів, який вплив на організм має недостатнє вживання фруктів та овочів.

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Збільшення ваги

Вам може здатися це дивним, але відсутність овочів та фруктів у раціоні може призвести до збільшення ваги. Все це через те, що овочі й фрукти мають високий вміст клітковини, воду та низьку калорійність.

Після споживання банана, яблука чи авокадо, вам не захочеться їсти інші продукти, оскільки ви будете відчувати ситість. Згідно з дослідженням, щоденне вживання фруктів та овочів призводить до втрати ваги.

Проблеми з кишківником

Якщо рідко їсти овочі та фрукти, то ви можете відчути проблеми з кишківником. За даними Гарвардської школи охорони здоров'я, клітковина добре впливає на зростання корисних кишкових бактерій, а якщо вона відсутня у вашому раціоні, то кишківник може почати давати збої.



Фрукти та овочі корисно впливають на організм людини / Фото Pexels

Погіршиться здоров’я серця

Згідно з дослідженням, дієта з високим вмістом рослинних продуктів, таких як фрукти та овочі, пов’язана зі зниженим ризиком серцевих захворювань.

У фруктах та овочах містяться поживні фітохімічні речовини, які допомагають зменшити запалення в організмі. Окрім того, достатня кількість рослинних продуктів здатна знизити високий артеріальний тиск, який призводить до серцевого захворювання.

Погіршиться стан шкіри

Щоб живити свою шкіру зсередини, варто постійно вживати фрукти та овочі. Вітамін С важливий для утворення колагену в шкірі. Він міститься в апельсинах, яблуках, солодкому перці, помідорах, цвітній капусті тощо.

Також не забувайте про вітамін А та воду, які зберігають молодість шкіри. Цей вітамін є в болгарському перці, апельсинах та листовій капусті.