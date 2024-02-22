Можливо, ви можете зупинити тягу і голод ще до того, як вони почнуться. Все, що вам потрібно для цього робити – це уникати деяких поширених помилок у дієті. І про них розповіла дієтологиня Браєрлі Хортон.

Цікаво Черствий хліб знову стане свіжим: прості кроки, які може повторити кожен

Нудна їжа

Коли ви починаєте дієту, вам доводиться відмовитися від багатьох смачних, але шкідливих продуктів, наповнених жирами і вуглеводами. Та якщо на вашій тарілці замість них опиниться надто м'яка і нудна їжа, ви відразу ж налаштуєте себе на поразку.

Якщо ви не насолоджуєтеся їжею, це може призвести до почуття обмеження, яке може викликати тягу,

– поділився дієтолог Діджей Блатнер.

Натомість вам потрібно додати до своєї дієти так звані "інгредієнти для гарного самопочуття". Так навіть ваші здорові страви все ще будуть залишатися смачними, і ви будете отримувати від них задоволення, а не тільки меншу кількість калорій.

Не боретеся із стресом

Стрес може серйозно впливати на ваше психічне та фізичне здоров'я. Та ви могли про це не знати, але пошук простих способів впоратися із ним може допомогти вам у тому, щоб скинути кілька кілограмів.

І іноді для того, щоб зменшити стрес, вам навіть не потрібно повністю розв'язати проблему, яка його викликає; натомість експерти радять змінити своє мислення – не звинувачувати себе та приборкати негативні емоції.

Економія білка

Можливо, у вашій дієті надто багато вуглеводів. Дослідження показують, що саме споживання досить великої кількості білка дає вам відчуття ситості після їжі. І, відповідно, якщо ви будете їсти достатню кількість цього елементу, ви зможете їсти менше в кінці дня.

Тож коли ви худнете, вам не потрібно відмовлятися від білка. Натомість намагайтеся споживати близько 1,3 грама білка на кожен кілограм ваги щодня.



Білок потрібно їсти і під час схуднення / Фото Pexels

Заміна страв чи груп продуктів

Якщо ви довго не їсте якісь групи продуктів – наприклад, суміші білка, вуглеводів і жиру – це може призвести до сильного відчуття голоду.

А коли ви голодні, ви хочете отримати швидку енергію від не надто корисної їжі – зокрема, цукру та ласощів.

Для того, щоб поборотися із цією проблемою, вам потрібно просто завжди мати під рукою інгредієнти для кількох швидких та збалансованих страв. Ви можете навіть приготувати деякі закуски заздалегідь.

Використання їжі, щоб впоратися із емоціями

Голод іноді може бути сигналом, що ви відчуваєте деякі неприємні емоції – наприклад, що ви напружені, у стресі чи перевантажені. Через це дуже легко отримати звичку харчуватися емоційно.

Для того, щоб це виправити, ви можете скласти список речей, які ви можете робити для того, щоб впоратися із цими емоціями. Зберігайте цей список під рукою та користуйтеся ним щоразу, коли відчуваєте стрес чи напругу.