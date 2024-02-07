Прагнення скинути зайвий жир на животі – це чудова ціль для вашого здоров'я, і над нею потрібно працювати кожного дня. Велика ж кількість жиру на животі може призвести до погіршення метаболізму та вищого ризику хронічних хвороб. І дієтологиня та докторка медичних наук Дестіні Муді розповіла, від яких напоїв краще відмовитися, щоб худнути швидше і легше.

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Змішані кавові напої

Кава може навіть бути корисною для вашого схуднення, але не у випадку, якщо у ній міститься чимало прихованого цукру та порожніх калорій. Тож попри те, що фрапучино та латте – це чудові способи побалувати себе, спробуйте звести кількість цих напоїв до мінімуму.

Зважайте та не, що чорна кава в середньому містить до 5 калорій на порцію, а у фрапучино ви знайдете вже близько 380 калорій. І така кількість цукру та насичених жирів точно не принесе корисні вашій талії.

Солодкі газовані напої

Солодка газована вода – це ще один надзвичайно смачний напій, який також містить і велику кількість цукру, і порожні калорії. Часто саме такі напої є винуватцями жиру на животі і того, що вам все ніяк не вдається його скинути.

Попри те, що газовані напої мають різні смаки, насправді це просто газований кукурудзяний сироп із дуже високим вмістом фруктози. Такі напої можуть легко підвищити рівень цукру в крові і спонукати організм витягувати цукор із клітин.

Фруктові соки

Вам може здаватися, що фруктовий сік абсолютно нешкідливий, проте часто саме у цих напоях концентрується цукор, а також вони не містять корисної клітковини, яка є у фруктах. Так ви можете швидко підвищити рівень цукру в крові та зірвати всі свої зусилля по втраті жиру на животі.

Тож найкраще, що ви можете зробити натомість – це з'їсти цілі фрукти замість того, щоб пити сік.



Фруктові соки можуть бути шкідливими для схуднення / Фото Pexels

Пиво

Ви могли про це не підозрювати, проте у алкоголі міститься 7 калорій на грам напою, тож він категорично заборонений для людей, які намагаються схуднути. А пиво містить пшеницю, яка робить його калорійним.

Зважайте й на те, що алкоголь загалом змінює метаболізм людини і спонукає тіло зберігати калорії у вигляді жиру саме на животі. Окрім того, такі напої також можуть викликати запалення, а хронічне запалення також є частою причиною накопичення жиру.