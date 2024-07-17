Здається, що така подача кави з водою всього лише модне віяння, але насправді така традиція існує вже чимало років.

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Чому до кави подають воду

Історично додавання склянки води до кави прийшло до нас ще з Туреччини. Господар подавав склянку води до кави гостям, аби дізнатися чи вони голодні. Ситий обирав каву, а голодний – воду. Згодом ця традиція поширилася на інші країни.

Та в сучасному світі бариста пропонують до кави воду, аби очистити смакові рецептори та відчути справжній смак кави. У кавовій індустрії популярним є капінг – професійна дегустрація кави. Щоб повноцінно відчути всі смаки, треба випити ковток води. Втім якогось строгого правила немає. Ви можете випити каву після філіжанки кави, або ж взагалі її не пити.



Вода допомагає очистити рецептори / Фото Pexels

Воду подають до будь-якого напою, та найчастіше її додають до чашки еспресо. Також воду можна додати до чорної кави, приготовленої альтернативним способом.

У різних країнах є свої звичаї під час подачі кави. До прикладу, в Італії чи Франції, воду прийнято трохи випити перед вживанням кави. У скандинавських країнах подають гарячу воду. Це робиться для того, аби ви могли розбавити напій, якщо він виявиться занадто міцним.

Однак пити воду до чи після кави – вибір кожного, якогось одного правильного варіанту немає, головне – насолодитися чашкою улюбленого напою.