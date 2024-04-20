Це треба знати абсолютно всім: до коли можна садити город

У весняний період, коли потрібно починати роботи на городі, у дачників з'являється багато клопоту. Варто пам'ятати, що овочі слід садити залежно від їхньої тепло- та світлолюбності.

Овочі поділяються на три групи – ранні, середні та пізно весняні. Тому город можна садити усю весну.

Буде цікаво Не вбийте свої саджанці: чи можна білити молоді дерева

Ранні весняні посіви

Маловимогливі до сонячного світла рослини можна починати висівати навіть з середини березня. Однак земля має прогрітися до 5 градусів тепла. До ранніх весняних овочів і зелені відносяться:

Кріп. Ця рослина легко переносить заморозки, тому її можна висаджувати незабаром після того, як зійшов сніг. Щоб на городі була постійно свіжа зелень, рекомендують підсівати насіння кропу кожні 2 тижні.

Петрушка. Як і кріп, вона є невибагливою та стійкою до заморозків. Петрушка добре росте біля моркви, але висаджувати її на місце, де перед тим була морква, сівозміна не рекомендує.

Листова гірчиця. Ця зелень відмінно росте в місцях, де раніше росли такі культури як картопля, томати, цибуля. Водночас не рекомендують висаджувати її на грядки після хрестоцвітих культур.

Броколі. Цей овоч вирощують через розсаду. Вирощувати його на розсаду можна у відкритий ґрунт з другої половини березня.

Середні весняні посіви

Коли температура землі прогрівається до 8 градусів тепла, можна висаджувати середньовесняні овочі. Зазвичай ґрунт прогрівається до потрібної температури до середини квітня. Що і коли садити:

Всі види капусти. У кінці квітня можна висівати насіння різних видів капусти середньостиглих сортів.

Картопля. Її можна висаджувати з другої половини квітня. Найважливіше при посадці картоплі – це дотримання правильної відстані між бульбами, адже це впливає на врожайність.

Квасоля. Ця рослина є досить стійкою. Щоб вона росла ще краще, перед посівом насіння потрібно попередньо проростити.

Кукурудза цукрова. При її вирощуванні найголовніше – підібрати максимально сонячне місце для посадки, адже без цього качани кукурудзи будуть погано формуватися.



Городні роботи можна проводити цілу весну / Фото Unsplash

Пізні весняні посіви

В останню декаду травня можна висаджувати пізні весняні овочі. Найголовніше, щоб ґрунт вже прогрівся до 15 градусів тепла. Тоді можна спокійно висаджувати: