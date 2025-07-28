Огірки будуть плодоносити до заморозків: зробіть кілька простих кроків

Наприкінці літа сезон огірків завершується, однак урожай можна продовжити ще на кілька тижнів, з можливістю збирати плоди до перших заморозків. Для цього не треба використовувати ніякі дорогі добрива. На допомогу прийдуть звичайні дріжджі.

Дріжджі є дуже корисним добривом, бо потрапляючи у вологий чи теплий ґрунт, вони починають активно розмножуватися, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку". Дріжджі чудово покращують структуру ґрунту та виділяють багато корисних речовин, вітаміни групи B, фітогормони та амінокислоти.

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Як дріжджі впливають на огірки?

Комплекс добрив, які дають дріжджі, діють на огірки досить сильно та стають потужним стимулятором росту. Використання добрив впливає на кілька важливих факторів.

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Стимуляція утворення коренів. Після дріжджів починається нарощення багатьох дрібних корінців, які краще поглинають поживні речовини та вологу з ґрунту.

Зміцнення імунітету. У землі утворюється патогенна мікрофлора, а дріжджові грибки пригнічують її розвиток, захищають коріння від гнилі та інших хвороб.

Новий заряд. Завдяки всім потужним речовинам, рослина почне формувати нові зав’язі навіть в період скороченого світлового дня.



Дріжджі чудово впливають на ріст огірків / Фото Pexels

Саме тому підгодівля з дріжджів є біостимулятором, який допомагає рослині максимально ефективно використати власний потенціал.

Як приготувати добриво з дріжджів?

Дуже важливо настій приготувати правильно, оскільки погано приготований розчин може нашкодити. Для підгодівлі знадобиться 10-літрове відро.

У невеликій ємності треба розчинити 100 грамів живих дріжджів, додати 2 – 3 столові ложки цукру в 1 літрі теплої води. Не використовуйте окріп, інакше грибки загинуть.

Отриману суміш залишіть в теплому місці на 2 – 3 години. Коли на поверхні з’явиться пишна піна, то це буде означати, що розчин вже готовий.

Концентрат потрібно вилити у відро й додати 9 літрів відстояної води. Підживлення потрібно проводити ввечері на зволожений ґрунт. Під корінь потрібно вносити 0,5 літрів розчину. Уникайте потрапляння суміші на листя, бо це спровокує грибкові захворювання.

До слова! Огірки не слід садити поруч з певними рослинами. Невдалий вибір місця для посадки огірків може призвести до їхньої вразливості до шкідників, грибкових захворювань, а також зниження врожайності та якості плодів.

Першу підгодівлю треба починати наприкінці серпня – на початку вересня, десь за місяць до перших заморозків. Другу процедуру можна повторити за тиждень. Двох підживлень буде достатньо, щоб огірки почали плодоносити.