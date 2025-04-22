Чи можна садити сакуру біля хати: відповідь на популярне питання

Сакура є надзвичайно красивим деревом, яка зачаровує всіх неймовірним цвітом та ароматом. Чимало дачників мріють посадити біля дому дерево, але потрібно знати, чи можна садити його біля будинку та як саме.

Є багато дерев, які не можна садити біля дому, однак на сакуру ця заборона не розповсюджується, пише 24 Канал. Дерево садити можна, однак треба знати кілька особливостей посадки, щоб воно зацвіло й добре росло впродовж багатьох років.

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Що треба знати про посадку сакури

Сакура потребує багато сонячного світла. Оптимальною для висадки вважається сад, оскільки дерево буде рости з іншими рослинами й не перекриє доступ світла до помешкання.

Часто садять сакуру одразу біля дому. Так, дерево чудово прикрашає подвір’я, але коли розростеся, то може створювати чималу тінь й загороджувати вікна гіллям. Сакура може розростися аж до 12 метрів, тому дерево не радять садити біля хати.

Якщо є бажання прикрасити дім красивим деревом, то краще звернути увагу на інші сорти сакур, які мають різні розміри та форми.



Сакуру біля дому можна садити / Фото Pexels

Сакура потребує добре дренованого ґрунту з відсутністю застоювання вологи. Окрім того, варто врахувати, що дерево потребує пильного догляду, тож його потрібно регулярно поливати, обрізати й вносити добрива.

Зверніть увагу! Є дерева, які не можна садити біля дому. Кожне з цих дерев може викликати різні проблеми, такі як погіршення здоров'я, конфлікти в сім'ї, або фізичні пошкодження фундаменту будинку.

Також слід врахувати, що сакура може гостро реагувати на певні недоліки калію й азоту в землі. Якщо земля бідна, то потрібно вносити компост чи перегній. На один квадратний метр знадобиться 8 кілограмів добрива. А от калій та фосфор потрібно застосувати так: на один квадратний метр – 20 грамів.