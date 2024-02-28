Про найкращу закуску, яка дозволить зберігати талію стрункою розповіла дієтолог Емі Гудсон. Цей продукт має бути у холодильнику всіх, хто слідкує за своїм харчуванням.

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Додайте у свій раціон звичайний грецький йогурт та вживайте як закуску з додаванням ягід. Зараз не сезон лохини, малини чи полуниці, втім ви можете використати жменьку попередньо розморожених ягідок.

Грецький йогурт може бути корисною закускою для схуднення завдяки вмісту білка, клітковини та поживних речовин,

– зазначила Емі Гудсон.

Дієтологиня додала, що для втрати ваги важливо ґрунтовно зосередитися на своєму харчуванні, контролювати порції та регулярно займатися фізичною активністю.



Грецький йогурт має багато корисних властивостей / Фото Pexels

Переваги грецького йогурту

Багатий білком

Грецький йогурт містить набагато більше білка, ніж звичайний йогурт. Білок насичує організм краще, ніж вуглеводи чи жири, тож ви зможете довше почувати себе ситими. Додавання ягід, які містять клітковину, здатні ще краще сприяти ситості, оскільки клітковина довше перетравлюється.

Низька калорійність

Йогурт разом з ягодами не є калорійним, тож ви можете не переживати, щоб він погано вплине на ваше схуднення.

Антиоксиданти в ягодах

Чорниця, ожина, полуниця чи малина містять чимало антиоксидантів та клітковини, які допомагають боротися з окислювальним стресом та запаленням.

Забезпечення пробіотиками

Грецький йогурт наповнений пробіотиками, які є важливими для підтримки здорового мікробіому кишківника.

Поживні речовини

Також йогурт багатий кальцієм, який необхідний для здоров’я кісток та вітамінами групи B, які активізують розумову діяльність.

Обирайте для себе грецький йогурт як закуску, оскільки він не лише смачний, але й поживний. Продукт забезпечить вашу потребу в харчуванні та не дозволить вам набрати зайву вагу.