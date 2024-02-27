Вони дешеві, тож їх зможе придбати кожна людина. Варто розуміти, що немає «магічних» суперфудів, які здатні вмить оздоровити людину, втім чимало продуктів містять в собі корисні вітаміни та мікроелементи, тому їх необхідно додавати у раціон.

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Які саме продукти варто вживати для підтримки здоров’я серця розповіла дієтологиня-кардіолог британської благодійної організації British Heart Foundation Вікторія Тейлор.

За її словами, середземноморська дієта є найкращою для здоров’я серця. Ваше харчування має бути на основі різноколірних фруктів та овочів, цілозернових продуктів, горіхів, насіння, нежирних білків та корисних жирів. Також треба зменшити споживання червоного та обробленого м’яса, оскільки вони містять багато солі та насичених жирів.

Окрім складників середземноморської дієти, Вікторія Тейлор розповіла про кілька корисних продуктів, які також є корисними для здоров’я серця.

Зелений горошок

Кардіологиня радить всім тримати у морозилці заморожений горошок, який легкий у приготуванні та дуже корисний. Він містить рослинний білок та вітамін С, який допомагає захистити клітини та зберегти їх здоровими.

Клітковина корисна для травлення та допомагає засвоювати в організмі "хороший" холестерин, який бореться із зайвим "поганим" холестерином. Останній утворює бляшки в судинах, які можуть спричинити ішемічну хворобу серця.

Арахіс

Вікторія Тейлор рекомендує не оминати увагою арахіс. Він також доступний та має низку переваг. Вживаючи жменю цих горіхів, ви отримаєте багате джерело ненасичених жирів, які містять клітковину, білок, вітаміни та мінерали, які корисно впливають на здоров’я серця.



Арахіс корисний для здоров'я серця / Фото Pexels

Ріпакова олія

Така олія не дуже схвалюється лікарями, однак кардіологиня Вікторія Тейлор зазначає, що вона добре впливає на здоров’я серця. За її словами, ця олія містить мононенасичені жири, які захищають серце та підтримують рівень "хорошого" холестерину.