Саме з харчування треба розпочати розвантажувальні дні. Та підходити до цього треба поступово, щоб не створити стрес для організму.

Зверніть увагу Спробуйте нові харчові звички: вони прискорять ваш метаболізм

Про деякі поради щодо повернення у форму після свят розповіли в клініці дієтологині Наталії Самойленко. Відповідний допис з’явився в інстаграм-профілі, за яким стежить понад 65 тисяч прихильників.

Як повернутися у форму після свят



Налаштуйте харчовий режим

Спробуйте вживати їжу в один і той же час. Це стосується сніданку, обіду та вечері. Дуже важливо не пропускати сніданок та обід. Вечеряти найкраще до 19 години вечора та лягати спати в той же день, коли ви прокинулися, тобто швидше опівночі.

Приберіть прості вуглеводи

"Свою норму солодкого і жирного ви вже з’їли! Обмежте фаст-фуд, випічку і вироби з борошна, цукор. У якості солодкого підійдуть свіжі цілі фрукти в першій половині дня, – йдеться в інстаграм-дописі.



Правила, які допоможуть вам схуднути / Фото Pexels

Дотримуйтеся правила екватора

Обідайте до 15 години, а після 15 виключте вуглеводи (крохмалисті овочі, каші, хліб, фрукти та солодощі). Також відмовтеся від продуктів з високим інсуліновим індексом (молоко і молочні продукти, червоне м’ясо).

Пийте воду

Розпочинайте свій день з 1-2 склянок теплої води. Загалом впродовж дня не забувайте пити достатню кількість рідину.

Як може виглядати ваше меню

Сніданок: каша/яйця + квашена капуста/запечені овочі



Обід: перша страва + м’ясна страва/риба/птиця + салат із свіжих овочів



Вечеря: Риба/морепродукти/яйця/гриби/хумус + овочі в термообробці + корисні жири (рослинні олії, авокадо, насіння і горіхи, сало).

Фахівці з клініки дієтології Наталії Самойленко зазначають, що не варто надмірно переживати про набрані за свята кілограми. Зазвичай це пов’язано із затримкою води в організмі і після повернення до звичного раціону, вага також повернеться до норми.

Також важливо не голодувати і не використовувати жорсткі й складні дієти, оскільки вони навпаки можуть призвести до збільшення ваги. Не варто перекушувати в перервах між прийомами їжі.