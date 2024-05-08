Які є вдалі і небезпечні дні для посадки рослин: місячний календар городника на травень

Місяць – це не тільки супутник Землі, але і космічний об'єкт, що може впливати на людину і рослини. Тож дні посадки городу потрібно звіряти з його фазами.

Деякі садові та городні роботи дуже важливо припасувати до правильних днів, щоб зелень зійшла, а потім рослини давали хороший урожай. Зважайте на те, що саме цей місяць щедрий на процеси і роботу, які потрібно виконати, тож усім, хто має господарство, доведеться добре попрацювати. Поради 24 розповідають про дні, які підійдуть для цього найкраще.

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Фази Місяця у травні 2024

Для того, щоб ефективно використати сприятливі дати у травні та не пропустити усю важливу роботу, потрібно знати, коли сіяти та садити рослини. І завдяки посівному календарю ви знатимете цю цінну інформацію та зможете зрозуміти, в які дні посадка полуниці, картоплі, кавунів та кукурудзи принесе найкращий врожай.

Отож, в травні фази Місяця такі:

Молодий Місяць – 6 травня;

Повний Місяць – 23 травня;

Зростаючий Місяць – 9 – 22 травня;

Спадаючий Місяць – 1 – 7, 24 – 31 травня.

Несприятливі дні для посадок

Календар вказує, що утриматися від посадок та більшості роботи на городі, окрім необхідної, варто 6, 8, 15, 23 – 24 та 28 травня. Якщо ви все ж хочете працювати у ці дні, краще зайнятися покупкою потрібного знаряддя, добрив та рослин.



У несприятливі дні не варто займатися городом / Фото Pexels

Нейтральні дні

Непоганими для висівання та садіння вважаються 1 – 2, 7, 14, 16 та 29 травня. Тож якщо ви не встигли завершити роботу у сприятливі дні, то можете попрацювати і у ці дати.

Сприятливі дні для посадок

Місячний календар передбачає найкращі і найбільш сприятливі дати для різних рослин: