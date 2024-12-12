Час, коли люди їдять обід, залежить від багатьох факторів: розкладу, наявності вільного часу та звичок. Але далеко не всі зважають на те, який час дієтологи вважають найбільш вдалим для обіду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Який час найкращий для обіду?

Коли мовиться про час обіду, найважливішими факторами все ще залишаються ваш розклад та розпорядок дня. І "ідеальний час" насправді можне визначатися потребами кожної окремої людини та її циклами спання та неспання.

Якщо, наприклад, ви прокидаєтеся о 7 ранку, а о 8 їсте поживний сніданок, тоді, скоріш за все, ви знову зголоднієте приблизно за 4 – 5 годин, і має сенс влаштувати обід між дванадцятою та першою дня.

В ідеалі такий обід має включати різні групи продуктів – половину тарілки мають складати овочі, чверть – нежирні білки, а решта – складні джерела вуглеводів.

Ці пропорції їжі можуть забезпечити нас поживними речовинами та сприяти стабільному, постійному рівню енергії та розумової ясності, що потрібна для другої половини дня.



Обідати варто збалансовано і вчасно / Фото Pexels

Чи можна обідати надто рано, чи надто пізно?

Якщо ви неправильно розрахуєте час для обіду, ви можете не отримати усіх потенційних переваг від цього прийому їжі. Особливо це стосується рівня енергії та розумової концентрації, повідомляє дієтологиня Крістіна Манян.

Наприклад, вживання раннього обіду незабаром після сніданку сприятиме посиленню голоду пізніше вдень та перед вечерею. Це може призвести до перекушування не дуже здоровою їжею. Тож якщо вам хочеться обідати раніше вдень, можливо, варто переглянути продукти, які ви обираєте для сніданку – саме вони можуть стати причиною того, що ви відчуваєте голод так швидко після обіду.

Натомість пізній обід, який вже перетворюється у ранню вечерю може призвести до пропуску самої вечері. Тоді ви відчуєте голод ближче до сну, і це може призвести до перекушування солоною чи солодкою їжею, що має низьку поживну цінність.