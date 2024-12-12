Время, когда люди едят обед, зависит от многих факторов: расписания, наличия свободного времени и привычек. Но далеко не все учитывают то, какое время диетологи считают наиболее удачным для обеда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Какое время лучшее для обеда?

Когда говорится о времени обеда, важнейшими факторами все еще остаются ваше расписание и распорядок дня. И "идеальное время" на самом деле может определяться потребностями каждого отдельного человека и его циклами сна и бодрствования.

Если, например, вы просыпаетесь в 7 утра, а в 8 едите питательный завтрак, тогда, скорее всего, вы снова проголодаетесь примерно за 4 – 5 часов, и имеет смысл устроить обед между двенадцатью и часом дня.

В идеале такой обед должен включать различные группы продуктов – половину тарелки должны составлять овощи, четверть – нежирные белки, а остальные – сложные источники углеводов.

Эти пропорции пищи могут обеспечить нас питательными веществами и способствовать стабильному, постоянному уровню энергии и умственной ясности, что нужна для второй половины дня.



Обедать стоит сбалансировано и вовремя / Фото Pexels

Можно ли обедать слишком рано, или слишком поздно?

Если вы неправильно рассчитаете время для обеда, вы можете не получить всех потенциальных преимуществ от этого приема пищи. Особенно это касается уровня энергии и умственной концентрации, сообщает диетолог Кристина Манян.

Например, употребление раннего обеда вскоре после завтрака будет способствовать усилению голода позже днем и перед ужином. Это может привести к перекусу не очень здоровой пищей. Поэтому если вам хочется обедать раньше днем, возможно, стоит пересмотреть продукты, которые вы выбираете для завтрака – именно они могут стать причиной того, что вы чувствуете голод так быстро после обеда.

Зато поздний обед, который уже превращается в ранний ужин может привести к пропуску самого ужина. Тогда вы почувствуете голод ближе ко сну, и это может привести к перекусу соленой или сладкой пищей, имеющей низкую питательную ценность.