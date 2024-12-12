Возможно, вы привыкли быстро хватать первое, что выпадет из холодильника, перекусывать и бежать на работу утром? Что ж, это далеко не лучший подход, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вкусный и питательный завтрак можно приготовить очень быстро. Главное – использовать для этого правильные, полезные продукты, что наполнят вас энергией, а не пустыми калориями.

Йогурт

Йогурт – это очень питательная пища, сочетающая в себе все три макроэлемента: белок, углеводы и жир. Это сытная и вкусная основа для многих сладких и соленых завтраков, поэтому забывать о нем точно не стоит.

В йогурте содержится достаточно много пробиотиков, что делает его полезным для кишечника выбором в начале дня.



Йогурт может быть очень полезным к завтраку / Фото Pexels

Яйца

Яйца – это отличный способ добавить полезный белок к любой утренней еде. И хотя в яичных желтках содержится определенное количество пищевого холестерина, потребление целых яиц несколько раз в неделю является очень питательным выбором и не повредит вашим усилиям поддерживать здоровье сердца.

Овсянка

Для некоторых людей овсяная каша – это основа завтрака в течение многих лет, и недаром. Туда можно добавить мед, орехи и ягоды, и тогда обычная каша превращается в блюдо, богатую на различные питательные вещества.

Смузи

Если вам нужно позавтракать в дороге, смузи будет идеальным вариантом, ведь в него можно добавить немало наполненных витаминами продуктов. Добавляйте туда замороженные фрукты или овощи, и так сможете получить сложные углеводы, минералы и витамины.

Цельнозерновой хлеб

Неважно, что вы намажете на такой бутерброд, цельнозерновой тост может предложить немало питательной ценности и станет важным дополнением к здоровому завтраку. В нем вы найдете клетчатку, витамины и минералы, которых нет в белом хлебе.



Цельнозерновой хлеб стоит есть на завтрак / Фото Pexels

Авокадо

Авокадо, безусловно – это один из самых здоровых продуктов, что вы можете добавить в свой рацион, чтобы начать день. Когда вы съедаете несколько ломтиков, вы получаете антиоксиданты, клетчатку, полезные жиры, витамин К и тому подобное. Это значит, что авокадо также может принести пользу вашему сердцу, пищеварительной системе, глазам и мозгу.

Зеленый чай

Хотите вместе с завтраком выпить чашку горячего напитка? Лучшим выбором станет зеленый чай, особенно для людей, борющихся с тревожностью или бессонницей. Он содержит большое количество антиоксидантов и способствует укреплению иммунитета и улучшению метаболизма.



Зеленый чай содержит антиоксиданты / Фото Pexels

Грецкие орехи

Хотя орехи и могут быть более калорийными, чем некоторые другие продукты, они также содержат полезные жиры, поэтому игнорировать их не стоит. Кроме того, в них вы найдете и белок, клетчатку и антиоксиданты, способствующие работе иммунной системы, кишечника и когнитивного здоровья.