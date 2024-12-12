Можливо, ви звикли швидко хапати перше, що випаде з холодильника, перекушувати та бігти на роботу вранці? Що ж, це далеко не найкращий підхід, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Кишківник вам подякує: 5 ідей для здорових і швидких сніданків

Смачний та поживний сніданок можна приготувати дуже швидко. Головне – використати для цього правильні, корисні продукти, що наповнять вас енергією, а не пустими калоріями.

Йогурт

Йогурт – це дуже поживна їжа, що поєднує у собі усі три макроелементи: білок, вуглеводи та жир. Це ситна та смачна основа для багатьох солодких та солоних сніданків, тож забувати про нього точно не варто.

У йогурті міститься досить багато пробіотиків, що робить його корисним для кишківника вибором на початку дня.



Йогурт може бути дуже корисним до сніданку / Фото Pexels

Яйця

Яйця – це чудовий спосіб додати корисний білок до будь-якої ранкової їжі. І хоча в яєчних жовтках міститься певна кількість харчового холестерину, споживання цілих яєць кілька разів на тиждень є дуже поживним вибором та не зашкодить вашим зусиллям підтримувати здоров'я серця.

Вівсянка

Для деяких людей вівсяна каша – це основа сніданку протягом багатьох років, і недарма. Туди можна додати мед, горіхи та ягоди, і тоді звичайна каша перетворюється на страву, багату на різноманітні поживні речовини.

Смузі

Якщо вам потрібно поснідати в дорозі, смузі буде ідеальним варіантом, адже в нього можна додати чимало наповнених вітамінами продуктів. Додавайте туди заморожені фрукти чи овочі, і так зможете отримати складні вуглеводи, мінерали та вітаміни.

Цілозерновий хліб

Неважливо, що ви намастите на такий бутерброд, цілозерновий тост може запропонувати чимало поживної цінності та стане важливим доповненням до здорового сніданку. У ньому ви знайдете клітковину, вітаміни та мінерали, яких немає у білому хлібі.



Цілозерновий хліб варто їсти на сніданок / Фото Pexels

Авокадо

Авокадо, безумовно – це один з найбільш здорових продуктів, що ви можете додати до свого раціону, аби почати день. Коли ви з'їдаєте кілька скибочок, ви отримуєте антиоксиданти, клітковину, корисні жири, вітамін К тощо. Це значить, що авокадо також може принести користь вашому серцю, травній системі, очам та мозку.

Зелений чай

Хочете разом зі сніданком випити чашку гарячого напою? Найкращим вибором стане зелений чай, особливо для людей, що борються з тривожністю чи безсонням. Він містить велику кількість антиоксидантів та сприяє зміцненню імунітету та покращенню метаболізму.



Зелений чай містить антиоксиданти / Фото Pexels

Волоські горіхи

Хоча горіхи й можуть бути калорійнішими, ніж деякі інші продукти, вони також містять корисні жири, тож ігнорувати їх не варто. Окрім того, у них ви знайдете й білок, клітковину та антиоксиданти, що сприяють роботі імунної системи, кишківника та когнітивного здоров'я.