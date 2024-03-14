Коли обрізати виноград навесні: поспішайте, щоб не втратити урожай

У березні всі активно залучаються до садових робіт, тому радимо не зволікати та розпочинати обрізку винограду. Дуже важливо обрізати виноград вчасно, оскільки невеличке запізнення, і урожай можна втратити.

Зрізати пагони винограду треба за певною схемою. Завдяки правильному обрізанню залежить наскільки якісно та рясно вродить виноград.

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Чому треба обрізати виноград

Видаляння пагонів є необхідним для рослини. Насамперед виноград треба звільнити від зайвих пагонів, видалити сухі та хворі лози. Також обрізка підвищує врожайність та покращує смак винограду.



Обрізайте виноград у березні / Фото Pexels

Коли обрізати виноград

Найкраще обрізати виноград у березні, для північних регіонів – у квітні. Та в будь-якому випадку треба орієнтуватися на погоду. Якщо температура повітря прогрілася до + 5°C, то можете братися до дій.

Не затягуйте з обрізанням, оскільки після того, як почнеться сокорух, рани після обрізки будуть гірше гоїтися, а то й взагалі можна втратити урожай. Важливо обрізати рослину заточеним стерильним секатором. Товті стебла обрізайте гострим ножем або гілкорізом. Користуватися пилкою не можна.

Як обрізати виноград

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Обрізання залежить від віку. У перші три роки треба обрізати майже всі гілки винограду та залишити лише 2 чи 3 найміцніших пагони, які обрізають до 2-х здорових бруньок.

Після четвертого року та й всі наступні з куща винограду треба обрізати хворі, висохлі та пошкоджені гілки. Міцну та здорову лозу треба залишати товщиною не менше, ніж 5 міліметрів. Довгі пагони підв’яжіть в горизонтальному положенні.