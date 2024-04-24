Зникне без сліду: коли обробляти картоплю від колорадського жука – найефективніші методи

Колорадські жуки починають з'являтися при температурі вищій ніж 14 градусів. Вони здатні з'їсти всю картоплю, тож врожай може просто зникнути.

Колорадські жуки шкідливі не лише для картоплі, а й для інших овочів. Знищити їх без застосування пестицидів дуже складно, але можливо. Найкращий час для обробки – до або після цвітіння.

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Колорадський жук здатний розмножуватися швидко і в неймовірних кількостях – лише 1 самка може відкладати від тисячі яєць, з яких з'являються личинки, а з них – приблизно 700 дорослих особин. Тому зволікати з обробкою картоплі від жука не можна.

Чим обробляти картоплю від жуків

Перший спосіб боротьби зі шкідником – ручний, який підійде лише для маленьких ділянок, адже необхідно уважно оглянути кожен кущик картоплі. Особливо треба дивитися на нижню частину листя, адже там можуть бути не тільки самки, а й відкладені яйця або личинки. Зібраних жуків поміщають у відро з розчином солі або в гас.

Другий метод – народні засоби, такі як обсипання кущів і листя кукурудзяним борошном чи золою. Остання вбиває як дорослих шкідників, так і їхніх личинок. Роботи бажано проводити рано вранці або після дощу, бо завдяки цьому попіл залишиться на листках картоплі. Можна посипати також між рядами. Процедуру проводять раз на два тижні.



Обробляти картоплю від шкідників – надважливо / Фото Unsplash

Третій варіант знищення – обприскування рослин настоями з трав, листя та інших природних речовин. Цибулиння, березову кору, коноплі, тополине листя настоюють 10 – 12 днів без кип'ятіння. Гірчиця та оцет теж можуть ідеально підійти для боротьби з колорадським жуком. У десяти літрах треба змішати 100 грамів оцту і 250 грамів гірчичного порошку. Обприскування краще проводити в суху погоду ввечері, щоб не втратити ефект відварів і настоянок.

Четвертий метод – профілактична обробка картоплі від жука. Зокрема, посадка квітів, які мають різкий запах, – коноплі, пижма, хрону, фіалки нічної, календули, часнику, цибулі та інших. Цей спосіб хороший не лише для боротьби зі шкідником, але і для прикраси городу або дачі.

Також можна приготувати настій з часнику – 200 грамів подрібненого часнику заливають відром води та дають постояти добу. Потім додають 50 грамів господарського мила і розмішують, після цього обприскують потрібну ділянку.