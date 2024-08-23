Час підрізати троянди: ось що робити, щоб вони добре перенесли зиму

Троянда – це справжня окраса будь-якого саду. Та якщо ви не обріжете її вчасно, то наступного року вона може вже й не порадувати вас своїм цвітінням.

Троянда – це не тільки гарна, але й досить вимоглива квітка, і до морозів вона ставиться надзвичайно негативно. Тож якщо ви хочете, щоб ваші квіти добре перезимувати, їх потрібно правильно обрізати та надійно укрити на зиму.

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Коли обрізати троянди на зиму

Найкращим терміном для початку зимової обрізки є перші заморозки – а це приблизно середина чи кінець жовтня. Коли температура повітря вночі вже буде опускатися до -3 градусів, тоді її вже точно потрібно проводити.

А ось у теплі дні братися за неї ще не потрібно, адже троянда поки перебуває у зоні росту, тож видалення бутонів тільки стимулює активний ріст рослини. Окрім того, обрізання квітів буде проведено вдало тільки у випадку, якщо ви припините їх підживлювати ще від початку вересня.

Що ж стосується молодих троянд, то обрізати їх потрібно на 20 сантиметрів наприкінці вересня. Робиться це перш за все для того, щоб гілка почала готуватися до зими та встигла задеревеніти. Але так обрізають тільки ті гілки, які не мають пуп'янків.



Троянди потребують багато догляду / Фото Pexels

Наступний етап догляду після обрізання – це підгортання. Обрізані кущі потрібно засипати сухою землею приблизно на 10 сантиметрів, аби щеплені гілки були під невеликим шаром ґрунту. Для цього беруть верхній шар землі з саду та насипають всередину куща. До речі, досвідчені городники не рекомендують використовувати для підгортання тирсу.

А після обрізання троянди потрібно вкрити тільки тоді, коли починаються заморозки. Якщо ж холоди невеликі, то квітку без укриття тримають навіть до грудня.

Як проводити обрізання на зиму

Обрізати троянди потрібно для того, щоб квітка зберегла сили та оновилася. І перед обрізанням вам потрібно перевірити, що кущ повністю оголений – зніміть з нього усе суцвіття та листя. Обрізання проводити потрібно садовими ножицями.