Часник висаджують двічі на рік. Озимий часник городники садять восени, а ярий – навесні. Вважається, що озимий часник краще родить врожай, натомість ярий має здатність краще зберігатися. Ярий часник відрізняється тим, що немає в центрі головки стовбура, а зубки прилягають одне до одного.

Ярий часник висаджують навесні зубками. Під час посадки треба звернути увагу на температуру, оскільки земля має прогрітися до 5 – 7 градусів тепла.

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Коли садити ярий часник

Найчастіше часник висаджують на початку та в середині квітня. Плюсова температура добре формує коріння часнику, а стебелини починають швидко рости.

За посівним календарем, є кілька днів цього місяця, коли треба висаджувати часник:

1, 2 квітня;

21 – 23 квітня;

25 – 30 квітня.

Підготовка ділянки до посадки

Підбирайте для посадки часнику піщану землю з високою повітропроникністю та водопроникністю. Виберіть грядку для часнику, яка буде добре освітлюватися та уникайте місць, де буде застоюватися волога. Перед посадкою додайте деревної золи та коплексного мінерального добрива, а перед самим садінням розрівняйте ґрунт.



Дата і правила посадки часнику / Фото Pexels

Підготовка часнику до посадки

Перед садінням замочіть зубчики часнику на 12 годин в розчині мідного купоросу. Тоді впродовж 2-х годин знезаразіть у прокип’яченому розчині з золою.

Щоб часник швидше проріс, зубчики можна загорнути у вологу тканину та поставити на кілька днів в поліетиленовий пакет.

Сусідство рослин з часником

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Садити часник треба на ті грядки, де минулого року росли огірки, кабачки, капуста, гарбузові, бобові та пряні трави.

Зверніть увагу, що на тих ділянках, де раніше росла морква, картопля чи цибуля, часник можна садити лише через 3 – 4 роки. Поряд часником сусідства не любить капуста, горох і квасоля, а от деякі квіти досить добре ростуть, тому можете садити неподалік гладіолуси, троянди, тюльпани, кущі чорної смородини чи аґрусу.

Як садити часник навесні

Сформуйте борозни глибиною 3 – 4 сантиметри на відстані 30 сантиметрів одна від одної. Великі зубчики ставте у борозну з інтервалом 10 – 12 сантиметрів, а середні з інтервалом 8 сантиметрів, тоді присипте ґрунтом та добре полийте.